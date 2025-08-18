ТСН у соціальних мережах

Суспільство
342
1 хв

У кораловому жакеті і туфлях із золотою фурнітурою: Урсула фон дер Ляєн приїхала на зустріч із Трампом і Зеленським

Очільниця Єврокомісії не боїться яскравих кольорів у своїх ділових образах.

Аліна Онопа
Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до США на зустріч із президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Вийшовши із автомобіля на червоній доріжці її зустріла керівниця державного протоколу Білого дому Моніка Кроулі.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Фон дер Ляєн обрала для своєї появи кораловий жакет без ґудзиків, блузку в тон і класичні чорні штани зі стрілками. Вбрання вона скомбінувала з чорними шкіряними туфлями на стійких підборах і з золотою фурнітурою.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

У політикині було акуратне укладання і ніжний макіяж. Як завжди, Урсула завершила свій діловий лук улюбленими прикрасами: сережками-цвяшками із чорним камінням і перлинним намистом.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн на зустрічі із Володимиром Зеленським у Брюсселі з’явилася у ніжно-лавандовому жакеті без ґудзиків і білому топі.

