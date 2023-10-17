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У кораловому жакеті і перлинному намисті: Урсула фон дер Ляєн виступила на пресконференції в Албанії

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Аліна ОнопаАліна Онопа
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У кораловому жакеті і перлинному намисті: Урсула фон дер Ляєн виступила на пресконференції в Албанії

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Очільниця Єврокомісії любить носити яскраві жакети.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила на пресконференції, яка відбулася після саміту лідерів Берлінського процесу у Тирані. У ній також взяли участь прем’єр-міністр Албанії Еді Рама і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Олаф Шольц, Еді Рама та Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press
Олаф Шольц, Еді Рама та Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Там Урсула постала у кораловому вкороченому жакеті без коміра, білій сорочці і прямих штанях зі стрілками і поясом. Взута вона була у чорні туфлі.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press
Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Свій діловий аутфіт політикиня доповнила улюбленим намистом із перлів і сережками-пусетами з перлів. Вона зробила укладання з прикореневим обємом і легкий макіяж.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press
Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press
Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press
Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на саміті в Іспанії Урсула фон дер Ляєн з'явилася у блакитній блузці з драпуванням, світло-блакитному жакеті без коміра і сірих прямих штанях.

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Дата публікації
Перегляди
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