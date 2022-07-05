У кораловому жакеті і в компанії Макрона: прем'єр-міністерка Франції у Єлисейському палаці

У кораловому жакеті і в компанії Макрона: прем'єр-міністерка Франції у Єлисейському палаці

Елізабет Борн прийшла на роботу у діловому луку з акцентом на кораловому відтінку.

В Єлисейському палаці у Парижі відбулося перше засідання кабінету міністрів з новими міністрами. У ньому взяла участь прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн, яку фотографи зазнімкували у компанії президента Еммануель Макрона.

Елізабет Борн / Фото: Associated Press

Одягнена пані Борн була у кораловий жакет, коралово-рожевий топ і бежеву спідницю. Вбрання вона доповнила молочними туфлями і чорною сумкою, яка висіла на плечі. Діловий образ міністерка завершила оптичними окулярами.

Еммануель Макрон і Елізабет Борн / Фото: Associated Press

Макрон був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і темно-синю краватку.

Раніше Елізабет з'явилася на роботі у червоному жакеті і чорному топі. Шию вона прикрасила срібним намистом.

Елізабет Борн / Фото: Associated Press

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