У коричнево-білій сукні та капелюсі з вуаллю: королева Максима з чоловіком-королем приїхала до Греції

Король та королева Нідерландів прибули з офіційним візитом до Греції.

Сьогодні королева Максима та король Віллем-Олександр у супроводі міністра культури Греції Ліни Мендоні відвідали пагорб Акрополя в Афінах.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Associated Press

Максима з'явилася на публіці в коричнево-білій сукні міді від грецького бренду Zeus+Dione, білому капелюсі-пігулці з вуаллю від Philip Treacy та білих туфлях-човниках в тон від Gianvito Rossi, які вона перевзувала в балетки. Її Величність взяла з собою білий клатч від Sophie Habsburg і білі рукавички, на грудях у неї була пришпилена діамантово-перлинна брошка, а у вухах були сережки-висячки з перлів.

Королівське подружжя поклало вінок до пам'ятника Невідомому солдатові на площі Синтагма, а потім вирушило на особисту зустріч із президентом.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Associated Press

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Associated Press

Королева Максима та король Віллем-Олександр проведуть заходи в Афінах сьогодні та завтра та відвідають Салоніки у середу.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Associated Press

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Associated Press

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