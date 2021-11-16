У коричневому костюмі і блузці з бантом: новий образ Олени Зеленської

Перша леді України поповнила гардероб новим діловим костюмом.

Олена Зеленська сьогодні, 16 листопада, взяла участь у засіданні Комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Під час заходу дружина президента підсумувала перший рік участі України у "Партнерстві Біарриц".

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

"Рік тому наша країна приєдналася до "Партнерства Біарриц", і за цей час ми зробили багато, але ще є над чим працювати. Рівність – це свобода й справедлива оцінка за заслугами, а не за статтю. Немає "чоловічої" чи "жіночої" справи, наша справа – будь-яка, до якої лежить серце й на яку є сили! Саме це – справжня рівність", - написала Олена у дописі в Instagram.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

На засіданні пані Зеленська продемонструвала діловий образ у коричневому костюмі, який складався із жакету та штанів. Костюм вона поєднала із бежевою блузкою з бантом.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Олені зробили зачіску з боковим проділом і ніжний макіяж. У вухах у неї були золоті сережки. На обличчя вона одягла чорну маску. Бордовий манікюр завершив лук першої леді.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, нещодавно Зеленська відвідала львівські музеї. Туди вона одягла чорний костюм, який складався із подовженого жакету із вишитими листям та сукні довжини міді.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

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