У коричневому костюмі і блузці з бантом: новий образ Олени Зеленської

Перша леді України поповнила гардероб новим діловим костюмом.
Олена Зеленська сьогодні, 16 листопада, взяла участь у засіданні Комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Під час заходу дружина президента підсумувала перший рік участі України у "Партнерстві Біарриц".
"Рік тому наша країна приєдналася до "Партнерства Біарриц", і за цей час ми зробили багато, але ще є над чим працювати. Рівність – це свобода й справедлива оцінка за заслугами, а не за статтю. Немає "чоловічої" чи "жіночої" справи, наша справа – будь-яка, до якої лежить серце й на яку є сили! Саме це – справжня рівність", - написала Олена у дописі в Instagram.
На засіданні пані Зеленська продемонструвала діловий образ у коричневому костюмі, який складався із жакету та штанів. Костюм вона поєднала із бежевою блузкою з бантом.
Олені зробили зачіску з боковим проділом і ніжний макіяж. У вухах у неї були золоті сережки. На обличчя вона одягла чорну маску. Бордовий манікюр завершив лук першої леді.
Нагадаємо, нещодавно Зеленська відвідала львівські музеї. Туди вона одягла чорний костюм, який складався із подовженого жакету із вишитими листям та сукні довжини міді.
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