У коричневому костюмі та на високих шпильках: Бріжит Макрон відвідала Український центр у Вільнюсі

Перша леді Франції під час зустрічі з Оленою Зеленською отримала запрошення на третій Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться у Києві восени.
Бріжит Макрон відвідала Український центр у Вільнюсі, де її колега Олена Зеленська організувала зустріч із першими леді і джентльменами різних країн світу.
На заході Бріжит з'явилася у стильному коричневому костюмі, який складався з подовженого жакета і прямих штанів зі стрілками, та у кремовій блузці з краваткою-бантом.
Аутфіт перша леді доповнила коричневими шкіряними туфлями на високих шпильках. До жакету вона прикріпила жовто-синю квітку.
Макрон зробила укладання з прикореневим об'ємом і, вийшовши на вулицю, одягла чорні сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, на неформальній вечері у Вільнюсі Бріжит Макрон продемонструвала розкішний образ у білій короткій сукні від Louis Vuitton із довгими рукавами, яка підкреслила її стрункі ноги.
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