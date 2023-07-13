У коричневому костюмі та на високих шпильках: Бріжит Макрон відвідала Український центр у Вільнюсі

Перша леді Франції під час зустрічі з Оленою Зеленською отримала запрошення на третій Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться у Києві восени.

Бріжит Макрон відвідала Український центр у Вільнюсі, де її колега Олена Зеленська організувала зустріч із першими леді і джентльменами різних країн світу.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На заході Бріжит з'явилася у стильному коричневому костюмі, який складався з подовженого жакета і прямих штанів зі стрілками, та у кремовій блузці з краваткою-бантом.

Бріжит Макрон / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт перша леді доповнила коричневими шкіряними туфлями на високих шпильках. До жакету вона прикріпила жовто-синю квітку.

Бріжит Макрон / Фото: Instagram Олени Зеленської

Макрон зробила укладання з прикореневим об'ємом і, вийшовши на вулицю, одягла чорні сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, на неформальній вечері у Вільнюсі Бріжит Макрон продемонструвала розкішний образ у білій короткій сукні від Louis Vuitton із довгими рукавами, яка підкреслила її стрункі ноги.

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