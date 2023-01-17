У коричневому костюмі і з елегантними сережками: Олена Зеленська дала інтерв'ю CNN

Олена Зеленська дала інтерв'ю одному з найвідоміших американських політичних оглядачів Фаріду Закарії в ефірі телеканалу CNN.

Перша леді розповіла про життя під час війни, про те, як українці живуть під постійними російськими атаками і чи вдасться ворогу залякати українців.

"Протримавшись майже рік, ми здатні протриматися ще більше. Звісно, ніхто не хоче, щоб це тривало так довго, ми хочемо, щоб усе закінчилося. Але ми можемо триматися", – сказала Олена.

Дружина президента зазначила, що залякати і зламати українців росіянам не вдалося і не вдасться.

Зеленська також розповіла, як українські діти реагують на війну.

"Наші діти розрізняють звук, коли летить ракета, коли летить дрон і коли працює наша ППО. Я впевнена, що жодна дитина у світі не має знати подібного. Наші ж діти занадто рано дорослішають, і це, можливо, найскладніше емоційно – бачити дітей з очима дорослої людини", - сказала Олена.

Дружина президента поділилася також, як вона створює емоційну стабільність для своїх дітей.

"Ми також намагаємося підтримувати в родині нормальність: мама ходить на роботу, діти вчаться. І це підтримує. Навчання – це те, що тримає вкупі, те, що не дає сісти й скласти руки", - додала вона.

На інтерв'ю Зеленська з'явилася у діловому коричневому костюмі і чорній водолазці. Свій аутфіт вона доповнила акуратним укладанням, легким макіяжем і елегантними сережками.

Нагадаємо, перша леді продемонструвала чарівний аутфіт у чорній сукні з ґудзиками і з гарними вишитими пишними рукавами. Талію вона підкреслила тонким бежевим ремінцем

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