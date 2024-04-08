У коричневому костюмі та із золотим клатчем: принцеса Крістіна на весільній церемонії

Серед гостей церемонії були іспанські принцеси – Єлена та Крістіна, а також їхній батько – екскороль Іспанії Хуан Карлос I.

Принцеса Єлена обрала вбрання синього кольору та сумку Chanel, а її молодша сестра принцеса Крістіна одягла коричневий костюм, туфлі на підборах зі шкіри рептилії, взяла із собою золотий клатч і в руках несла хустку. Світле волосся інфанта зібрала в низький пучок, зробила макіяж очей і трохи підкреслила губи, а також одягла золоті сережки-висячки.

Принцеса Крістіна / Фото: Getty Images

Батько принцес був у темно-синьому класичному костюмі, білосніжній сорочці та малиновій краватці в цятку.

Принцеса Крістіна та принцеса Елена з батьком королем Хуан Карлосом I / Фото: Getty Images

Нагадаємо, наречена з'явилася на весіллі у прямій білій вінтажній сукні з фактурної тканини. Вбрання є сімейною реліквією, вона його доповнила фатою та шлейфом. Раніше сукню носили її бабуся та мати.

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