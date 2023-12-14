У коричневому костюмі та з яскравим манікюром: Меган Маркл на показі фільму

Міссан – близький друг Меган, тож і поява герцогині на цьому заході нікого не здивувала. Цей 18-хвилинний фільм став режисерським дебютом Гаррімана. Короткометражка розповідає історію Дайо, лондонця, який стає свідком жахливого нападу, що змінює його життя та змушує його розпочати шлях зцілення та возз'єднання.

Меган була цього дня у блейзері від Maison Valentino коричневого кольору, йому до тону підібрала водолазку та штани-кльош, а взута була у чорні замшеві туфлі від Giorgio Armani. Волосся Меган зібрала в низький хвіст, зробила макіяж і доповнила лук червоним манікюром та кількома каблучками на пальцях.

Девід Оєлово, Місан Гарріман і герцогиня Сасекська Меган / Фото: Getty Images

Зазначимо, що Міссан Гарріман стоїть за багатьма портретами принца Гаррі та Меган Маркл. Британський фотограф нігерійського походження зробив знімок оголошення про другу вагітність королівської пари в лютому 2021 року, а потім і першу офіційну фотографію їхньої доньки принцеси Лілібет на вечірці з нагоди її першого дня народження.

Нагадаємо, раніше ми показували, як Меган Маркл у лосинах та бейсболці сфотографували на прогулянці в Монтесіто.

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