У коричневому пальті та хутряному капелюсі: королева Камілла з Чарльзом сходила на службу

Королева Камілла та король Чарльз продовжують проводити свої зимові канікули у Сандрінгемі.
Королеву та її чоловіка короля зазнімкували сьогодні на службі до церкви Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі, де сім'я побувала і на різдвяній службі.
Її Величність була одягнена сьогодні в коричневе пальто, шкіряні рукавички та взута у високі замшеві чоботи. Вона була в капелюсі з хутряним оздобленням, а в руках тримала сумку Aspinal of London. На грудях у королеви була прикріплена брошка, а на зап'ясті було кілька браслетів. Також Камілла зробила укладання та макіяж.
Король Чарльз був у коричневому пальті з великими накладними кишенями, сірому костюмі та взутий у руді замшеві черевики.
Зараз королівське подружжя перебуває у відпустці і не виконує своїх обов'язків за винятком таких рідкісних приватних виходів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому королева Камілла та принцеса Кейт приїхали на службу на Різдво у схожих образах.
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