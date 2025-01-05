У коричневому пальті та хутряному капелюсі: королева Камілла з Чарльзом сходила на службу

Королева Камілла та король Чарльз продовжують проводити свої зимові канікули у Сандрінгемі.

Королеву та її чоловіка короля зазнімкували сьогодні на службі до церкви Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі, де сім'я побувала і на різдвяній службі.

Її Величність була одягнена сьогодні в коричневе пальто, шкіряні рукавички та взута у високі замшеві чоботи. Вона була в капелюсі з хутряним оздобленням, а в руках тримала сумку Aspinal of London. На грудях у королеви була прикріплена брошка, а на зап'ясті було кілька браслетів. Також Камілла зробила укладання та макіяж.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Король Чарльз був у коричневому пальті з великими накладними кишенями, сірому костюмі та взутий у руді замшеві черевики.

Зараз королівське подружжя перебуває у відпустці і не виконує своїх обов'язків за винятком таких рідкісних приватних виходів.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому королева Камілла та принцеса Кейт приїхали на службу на Різдво у схожих образах.

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