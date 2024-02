У коричневому пальті та позолочених сережках: Меган Маркл з усмішкою вболівала за чоловіка на змаганнях

Герцог та герцогиня Сассекські провели кілька днів у Канаді, у місті Вістлері, де проводились заходи у тренувальному таборі Invictus Games One Year To Go.

В останній день їхнього візиту проводилися змагання з керлінгу на візках у громадському центрі Гіллкрест, у якому принц Гаррі взяв участь. Меган стояла осторонь і спостерігала з усмішкою за чоловіком.

Герцогиня була одягнена в лаконічний образ, у якому поєднала коротке пальто верблюжого кольору з шалевим коміром та поясом від бренду Sentaler, з чорними штанами та жокейськими чоботями від бренду CO. Також на Меган були замшеві рукавички оливкового кольору від Max Mara.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Волосся вона зібрала в низький хвіст і зробила проділ, макіяж у Мегана був нюдовий — вона нафарбувала губи помадою ніжного відтінку, нанесла туш для вій, легкий тон і оформила брови.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Також у вухах герцогині можна побачити оригінальні сережки. Прикраса від бренду Anine Bing виконана із позолоченої латуні.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Пізніше того ж вечора вони відвідали культурний центр Squamish Lil'wat.

Invictus Games — міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх та чинних військовослужбовців, поранених або інвалідів на службі. 2025 року змагання відбудуться у лютому та планується, що це будуть перші ігри, в яких будуть представлені зимові адаптивні види спорту, включаючи гірські лижі, лижний спорт, скелетон та керлінг на візках.

Минулого року на змаганнях герцога та герцогиню зазнімкували з Юлією "Тайрою" Паєвською – парамедикинею та волонтеркою, яка у червні 2022 року була звільнена з російського полону.

Меган, Гаррі та Юлія Паєвська на Invictus Games у Дюссельдорфі / Фото: Getty Images

