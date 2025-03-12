У коричневому пальті та в компанії колишнього чоловіка: королева Камілла приїхала на перегони

Королева Камілла приєдналася до глядачів на Челтнемському фестивалі, щоб спостерігати за змаганнями та була заскочена зі своїм колишнім чоловіком.

Камілла вибрала для виходу коричневе довге пальто з хутряними манжетами, яке носила з хутряним капелюхом і високими чоботами на підборах, а в руці тримала одну зі своїх улюблених сумок від Aspinal of London. У королеви на комірі пальта було пришпилено дві парні брошки з кольоровим камінням. Вона зробила свою фірмову зачіску та макіяж.

Королева Камілла та Ендрю Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Зняли королеву Камілли в компанії її колишнього чоловіка Ендрю Паркер-Боулза, з яким вони виростили двох дітей.

Королева Камілла на перегонах у Челтнемі / Фото: Getty Images

Королева має вручити переможні трофеї у спеціальному забігу "Чемпіонський забіг королеви-матері", який відбудеться у другий день фестивалю.

Королева Камілла на перегонах у Челтнемі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, другий день фестивалю відвідали також Зара Тіндалл та принцеса Євгенія.

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