У коричневому топі та джинсах-кльош: принцеса Єлизавета поїхала на навчання та показала фото з університету

22-річна принцеса Бельгії Єлизавета вирушила до США, де розпочала дворічний курс навчання у магістратурі Гарвардського університету у Бостоні.
В Instagram акаунті бельгійської королівської родини з'явилися фото принцеси Єлизавети зі штатів.
Вона була заскочена, виходячи з будівлі університету, одягнена в коричневий топ, джинси-кльош від Tommy Hilfiger з поясом на талії і взута в зелені кросівки SNS x Adidas Originals. На шиї у Єлизавети була золота прикраса з монетою у вигляді латунного знака зодіаку Скорпіон Maje Paris, у вухах золоті сережки та каблучка на пальці. Єлизавета розпустила волосся і була майже без макіяжу.
"Привіт, США! Принцеса Єлизавета почала вивчати державну політику @harvardkennedyschool", — підписали фото в Instagram королівського палацу.
(гортайте фото праворуч)
Нагадаємо, раніше Єлизавета отримала ступінь бакалавра історії та політики у Лінкольн-коледжі Оксфордського університету у Великій Британії. А у травні 2020 року Єлизавета отримала диплом міжнародного бакалаврату в Атлантичному коледжі UWC, а потім пройшла річну військову підготовку.
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