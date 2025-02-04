У коричневому жакеті та смугастих штанях: принцеса Кейт приїхала до Національної галереї у Лондоні

Принцеса Уельська прибула з візитом до Національної портретної галереї в Лондоні, щоб представити новий проєкт, який анонсували раніше цього тижня.

Кетрін відвідала Національну портретну галерею (NPG), щоб запустити інтерактивний маршрут, спрямований на допомогу дітям віком до п'яти років у розвитку соціальних та емоційних навичок.

Новий проєкт Центру Королівського фонду раннього дитинства ґрунтується на новій програмі "Формування нас". У ній викладено 30 соціальних та емоційних навичок, які мають вирішальне значення для здорового та щасливого життя в будь-якому віці.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Кейт, яка є покровителькою NPG від 2011 року, приєдналася до групи дітей початкової школи All Souls CE Primary School, які вирушили шкільним автобусом з Фіцровії на Трафальгарську площу, щоб вперше взяти участь у Bobeam Tree Trail. Сьогоднішнє заняття дозволило дітям вивчити, як обличчя можуть висловлювати почуття та емоції.

Принцеса була одягнена в коричневий жакет, який поєднувала з темним топом з високим коміром і широкими смугастими штанями в темну смужку та гостроносі туфли на підборах. З прикрас вона вибрала пару золотих сережок напівкілець, а волосся уклала в її фірмову зачіску з хвилями.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора принцеса Уельська поділилася новим фото в їхньому із принцом Вільямом блогу в Instagram, яке сфотографував її молодший син – принц Луї.

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