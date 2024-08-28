У королев Камілли та Летиції однакове хобі: що це

Дружина короля Чарльза відома своєю любов'ю до читання книжок, а її іспанська колега Летиція теж любить проводити час за книжкою.

Цей інтерес до книжок та читання становить важливу частину життя обох монарших осіб. Ось королева Камілла, наприклад, розповідала, що перебуваючи у відпустці в Балморалі читає постійно, а також вона обожнює читати своїм п'ятьом онукам. А ще говорила, що її офіційний графік залишає мало часу на це заняття в решту пори року.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

А королева Летиція, як пише royalfamily.news, завжди була затятою читачкою. І цю пристрасть вона передала дочкам, принцесі Леонор та інфанті Софії.

Королева Камілла, зі свого боку, присвятила багато часу популяризації читання за допомогою таких ініціатив, як "Читальна зала королеви" — благодійний клуб, який займається популяризацією як британської, так і зарубіжної літератури.

Обидві королеви не лише люблять читати, а й стежать за літературними новинками та беруть активну участь у заходах, пов'язаних з літературою. Наприклад, королева Летиція постійно присутня на книжковій ярмарці, демонструючи свою відданість популяризації читання у своїй країні.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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