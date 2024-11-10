У королеви Камілли не все гаразд: Букінгемський палац зробив заяву

Стало відомо, що королева Камілла не приєднається до членів королівської родини на щорічній службі біля Кенотафа у Лондоні сьогодні.

Букінгемський палац оголосив, що Її Величність залишиться вдома, щоб трохи відпочити через інфекцію легень.

"Слідуючи рекомендаціям лікарів, спрямованим на забезпечення повного одужання від сезонної інфекції органів дихання та захист інших від будь-якого потенційного ризику, Її Величність не буде присутня на заходах на згадку про загиблих цими вихідними. Хоча це стало джерелом великого розчарування для королеви, вона відзначить цю подію у приватному порядку вдома та сподівається повернутися до виконання громадських обов'язків на початку наступного тижня", — йдеться у заяві палацу.

Королева Камілла на службі біля Кенотафа 2023 року / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у п'ятницю Букінгемський палац оголосив, що присутність королеви Камілли на обох заходах залежатиме від медичного висновку ближче до моменту.

Вчора ввечері сім'я зібралася в королівському Альберт-голі на концерті пам'яті, його відвідала і принцеса Уельська Кейт, на чий вихід публіка чекала з нетерпінням.

Принцеса Уельська Кейт та принц Вільям на концерті пам'яті в королівському Альберт-голі / Фото: Associated Press

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