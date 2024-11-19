У королеви Камілли сталося горе: Букінгемський палац зробив заяву

Один із двох домашніх улюбленців королеви Камілли, якого вона взяла з притулку 2011 року, помер.

Джек-рассел-тер'єр на прізвисько Бет померла, про це повідомили в Букінгемському палаці і опублікували пост у королівських соцмережах.

"Сумне прощання з Бет, улюбленою супутницею королеви з притулку для собак і кішок @Battersea, яка приносила стільки радості, чи то під час прогулянки, чи під час допомоги у виконанні офіційних обов'язків чи сидівши, згорнувшись калачиком біля вогню", — зазначено у підписі до серії фотографій Камілли та її собак.

На головному фото королева Камілла зазнімкована на прогулянці з Бет, а також палац поділився серією інших спільних фото з різних заходів, зроблених у різні роки.

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2011 року королева взяла з притулку джек-рассел-тер'єра, а через рік у неї з'явилося друге щеня з притулку на прізвисько Блюбелл.

2016 року королева Єлизавета зробила Каміллу покровителькою притулку Battersea Cats and Dogs, що стало зворушливим зв'язком із притулком, з якого вона взяла своїх собак і відвідувала його протягом багатьох років.

Королева Камілла зі своїми собаками / Фото: Getty Images

Джек-рассел-тер'єри, поза сумнівом, посідають особливе місце в серці Камілли, оскільки їхні портрети були вишиті на її коронаційній сукні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які вихованці мають різні королівські особи.

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