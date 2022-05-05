У королеви Летиції, яка носить українську вишиванку, стався кумедний конфуз із сукнею

У королеви Іспанії Летиції чудове почуття стилю та гумору. Побачивши на публічному заході жінку в такій самій сукні, як у королеви, Її Величність розсміялася і прийшла обійняти "конкурентку".

Для кожної модниці побачити когось із гостей публічного заходу в такому самому вбранні, як і у тебе самої, подібно до страшного "модного провалу", але не для іспанської королеви.

Вчора дружина короля Філіпа відвідала засідання Королівської ради у справах інвалідів, куди приїхала у чорно-білій сукні міді з поясом від бренду Mango вартістю 75 доларів. У такій самій сукні була одна з гостей заходу.

Побачивши це, королева Летиції засміялася і дві жінки міцно обійнялися.

Раніше іспанська королева демонструвала підтримку українцям, одягнувши вишиванку, яку пошила жінка з Івано-Франківська.

La Reina ha entregat los #PremiosReinaLetizia 2021 de @RPDiscapacidad en las categorías de:



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➡️ https://t.co/v1VYr6MBWo pic.twitter.com/HVczWMybbA — Casa de SM el Rey (@CasaReal) May 4, 2022

Нагадаємо, королева Летиція відома своїм вишуканим почуттям стилю, проте крім дорогих дизайнерських вбрань, її Величність часто одягає речі демократичних марок. Також іноді вона з'являється на публіці у вінтажних сукнях чи костюмах, які колись належали її свекрусі королеві Софії.

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