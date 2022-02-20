У королеви Єлизавети II підтвердився Covid-19

Про те, що королева Єлизавета II заразилася коронавірусом, повідомив Букінгемський палац.

Після того, як коронірусом перехворів старший син королеви Єлизавети, хворобу виявили і у 95-річної монархині. Повідомляється, що вона має легкі симптоми, схожі на застуду, і планує продовжувати виконувати свої обов'язки.

"Вона продовжуватиме отримувати медичну допомогу та дотримуватися всіх відповідних вказівок" - йдеться у повідомленні палацу.

Згідно з BBC, 95-річна королева контактувала зі своїм старшим сином та спадкоємцем, принцом Уельським, у якого минулого тижня був позитивний тест. Також відомо, що у Віндзорському замку, де мешкає королева, захворіла низка людей.

Нагадаємо, що королева була однією з перших у Великій Британії, хто отримав щеплення від коронавірусу. Вона вакцинувалася першою дозою 9 січня 2021 року. На той момент монархині було 94 роки. Щеплення королеві робив її особистий лікар, який прибув до Віндзорського замку, де тоді мешкала під час карантину Єлизавета II.

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