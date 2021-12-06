У королеви Єлизавети II трапилося горе

Це вже друга втрата для королеви Єлизавети ІІ за цей рік.

На 102 році життя померла фрейліна Її Величності, британська аристократка Анна Фортуна ФіцРой, герцогиня Графтонська. Вона служила королеві Єлизаветі II 69 років.

Герцогиня розпочала роботу в королівському будинку 1953 року, як господиня спальні, а 1966-го розпочала службу як правителька вбиральні королеви. Вона супроводжувала її в закордонних поїздках, коли Єлизавета II ще подорожувала і була однією з її найближчих та відданих подруг. Єлизавета II навіть хрестила третю дитину фрейліни, дочку Вірджинію Мері Елізабет, 1954 року.

Королева Єлизавета II та Анна Фортуна ФіцРой, герцогиня Графтонська / Getty Images

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Вона була старшою жінкою та відповідала за одяг та прикраси королеви, а також за організацію графіка відвідування фрейлін та виконання різних обов'язків на державних церемоніях, повідомляє Hello!

Була нагороджена Королівським Вікторіанським орденом (командор) на Новорічних святах 1965 року, пізніше підвищена до Дами-Командора на Новорічних святах 1970 року та Великого Хреста Дами у День Народження королеви 1980 року.

Анна Фортуна ФіцРой, герцогиня Графтонська / Getty Images

Нагадаємо, у квітні 2021 року пішов із життя чоловік королеви Єлизавети II – принц Філіп, герцог Единбурзький. Він не дожив до свого 100-річчя лише три місяці.

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