У королеви Єлизавети II знову сталося горе

Королева Єлизавета II знову сумує. Наприкінці 2021 року пішла з життя ще одна фрейліна Її Величності.

Близька подруга королеви Єлизавети II, яка була її фрейліною 44 роки, леді Діана Фарнхем, померла у віці 90 років 29 грудня 2021 року.

Леді Діана Фарнхем, фрейліна королеви Єлизавети II / Getty Images

Леді Фарнхем була пані в спальні монархині від 1987 року і підтримувала та супроводжувала Її Величність на службі подяки на честь Діамантового ювілею 2012 року після того, як герцог Единбурзький був госпіталізований та не зміг бути присутнім, та багатьох інших заходах, повідомляє Hello!.

У грудні також пішла з життя ще одна фрейліна Єлизавети II – Анна Фортуна ФіцРой, герцогиня Графтонська, яка померла на 102 році життя. Герцогиня розпочала роботу в королівському будинку 1953 року як господиня спальні, а 1966-го розпочала службу як управителька гардеробної королеви.

Леді Діана Фарнхем, фрейліна королеви Єлизавети II / Getty Images

2021 рік видався важким для королеви. 95-річна Єлизавета II говорила про це у своїй різдвяній промові, особливо згадуючи свого покійного чоловіка принца Філіпа.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Associated Press

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"Хоча це час великого щастя та гарного настрою для багатьох, Різдво може бути важким для тих, хто втратив близьких. Цього року я особливо розумію, чому", — сказала монархиня. "Цей бешкетний вогонь був таким само яскравим в кінці, як і тоді, коли я вперше побачила його. Але життя, звичайно ж, складається з останніх розлучень, а також перших зустрічей, і якби я і моя сім'я не сумували за ним, я знаю, він хотів би, щоб ми раділи Різдву", - сказала Єлизавета II у своїй промові.

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