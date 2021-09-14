У королеви Єлизавети II знову трапилося горе

Королева Єлизавета II пережила вже багато втрат і ось знову з'явилося повідомлення про те, що монархиня втратила близьку людину.

Повідомляється, що королева сумує про втрату близького друга сім'ї. Сер Тімоті Колман, британський бізнесмен і лорд-лейтенант Норфолка, помер у віці 91 рік. Сер Тімоті був частим гостем в Сандрінгемі зі своєю покійною дружиною, леді Мері Колман (уроджена Боуз-Лайон), яка доводилася двоюрідною сестрою королеві, пише Hello!.

Леді Мері, яка померла в січні у віці 88 років, була дочкою Майкла Боуз-Лайона — брата королеви-матері.

Вона вийшла заміж за сера Колмана в листопаді 1951 року в Лондоні, і разом у них було п'ятеро дітей. Пара проживала в своєму сімейному будинку, Бікслі Менор, в Норфолку.

Королева Єлизавета II / Getty Images

1970 року леді Мері була призначена додатковою фрейліною двоюрідної сестри королеви, принцеси Олександри, високоповажної. Леді Огілві.

Як і покійний чоловік королеви, сер Колман приєднався до Королівського флоту, а потім служив другим лейтенантом на HMS Frobisher і Indefatigable, перш ніж почати ділову кар'єру. Він був призначений кавалером Ордена Підв'язки 1996 року.

Королева Єлизавета II і сер Тімоті Колман / Getty Images

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Єлизавета II наразі проживає в Балморалі, в Шотландії, під час щорічних літніх канікул. Теоретично, вони завершаться 2 жовтня, коли королева в супроводі свого старшого сина принца Чарльза відвідає церемонію відкриття шостої сесії парламенту Шотландії. А 7 жовтня на монархиню очікують в Букінгемському палаці, Єлизавета II приєднається до свого молодшого сина, графа Вессексього на заході, приуроченому до Ігор Співдружності 2022 року.

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