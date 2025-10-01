У королевському синьому: Її Величність Матильда обрала для виходу в світ вбрання улюбленого кольору Камілли

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

Разом зі своїми однокурсниками зі 162-го корпусу соціальних і військових наук, курсантами-офіцерами 177-го політехнічного корпусу та кількома курсантами зі Спеціального дивізіону принц Габріель склав присягу «на вірність Королю, підкорення Конституції та законам бельгійського народу» під час військової церемонії.

Щороку після отримання ступеня бакалавра курсанти-офіцери Королівської військової академії отримують звання молодшого лейтенанта або прапорщика другого класу.

Разом із королем Філіпом і королевою Матильдою на заході була присутня їхня молодша дочка — принцеса Елеонора.

На королеві була синя сукня міді з поясом на талії з валяної вовняної джерсі від Natan Couture та обідок на голові від Fabienne Delvigne. Раніше королева рідко коли носила такий аксесуар на голові. Образ Її Величності також доповнили сережки-вісячки з камінням, сапфірова заручальна каблучка, браслет і годинник на зап’ясті, а також мініатюрна сумка синього кольору та туфлі із замші, підібрані їй до тону.

Принцеса Елеонора, король Філіп, принц Габріель і королева Матильда / © Getty Images

17-річна дочка короля та королеви — принцеса Елеонора — була в білому короткому жакеті з торочкою від Emporio Armani та чорних прямих класичних штанях, до яких підібрала туфлі-човники на підборах. Дівчина розпустила своє пшеничне волосся, зробила легкий макіяж і одягла кілька браслетів та каблучок на пальці.

Нагадаємо, днем раніше королева Матильда побувала у Відні, де з’явилася в аутфіті кольору вершкового масла та з таким самим аксесуаром на голові.