У королев Данії та Нідерландів є схожі тіари з діамантами: що це прикраси і в чому подібність

Королева Марі і королева Максима / © Getty Images

Цього тижня королева Дані Мері з’явилася на святкому заході у палаці в Копенгагені в лаконічній і ніжній тіарі-бандо, яка складалась із старовинних діамантів. Тіару зробили іншої прикраси з королівських архівів — пояса виготовленого ювеліром Карлом Мартіном Вайсгауптом 1840 року. Набір мав носитися навколо талії, з великою підвісною прикрасою — корсажем — у центрі. Підвісну прикрасу можна роз’єднати та використовувати окремо як самостійні броші.

Оскільки діаманти у поясі унікальні, а королівські дами його практично не носили, то вона вирішила подарувати каменям нове життя і зробила з них прикрасу для голови. Оправа, на якій у новій діадемі закріплені камені, створена ювеліром Матіасом Гасбо Дінесеном 2024 року разом із Данською королівською колекцією.

Королева Мері / © Getty Images

Однак не лише у Данії є подібне кольє. Дуже схожою прикрасою володіє також королева Нідерландів Максима. Коштовність з’явилася у родині 1879 року, коли принцеса Емма вийшла заміж за короля Вільгельма III. Молода дружина монарха отримала як весільний подарунок величне діамантове рив’єре (суцільна лінія каменів без підвісок) від нідерландського народу, складене з тридцяти чотирьох масивних діамантів, а також діамантовий стомакер (це велика прикраса, яку носять на грудях, по центру сукні).

1937 року діамантове рив’єре королеви Емми було переосмислене: двадцять сім із тридцяти чотирьох діамантів використали для створення діамантової тіари-бандо для тодішньої кронпринцеси Юліани. Тепер прикрасу носить королева Максима.

Королева Максима / © Getty Images

У грудні 2025 року тіару з діамантами також одягала старша дочка Максими — принцеса Амалія.