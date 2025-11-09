У королеви Камілли на автозаправці вкрали сумку з коштовностями

Королева Камілла / © Associated Press

Повідомляється, що коштовності королеви Камілли були вкрадені на автозаправці через помилку трьох королівських помічників. Це сталося, коли Камілла та Чарльз готувалися до триденного турне Канадою 2022 року. Пара готувалася перетнути Атлантику в межах святкування платинового ювілею покійної королеви Єлизавети II. Проте, за словами автора Роберта Джобсона, поїздка розпочалася «непросто», оскільки багаж королеви було вкрадено.

Роберт пише у своїй книжці «Спадщина Віндзора: королівська династія», що заповзятливі шахраї вкрали сумку королеви, поки помічники Чарльза та Камілли відпочивали на автозаправці. Сумку Її Величності залишили без нагляду в незачиненій машині, пише express.

Пан Джобсон стверджує, що співробітники MI5 незабаром прибули на місце події та зуміли вистежити злодіїв за допомогою камер відеоспостереження. Він також додав, що коштовності королеви знайшли протягом кількох годин.

Про цей інцидент так і не стало відомо громадськості, мабуть через те, що звинувачень не було пред’явлено, поліцейський протокол не складено, а сам інцидент був засекречений, щоб уникнути незручних ситуацій і заголовків.