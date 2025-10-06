ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
2 хв

У королеви Камілли розбите серце: пішла з життя її гарна подруга

Несподівано пішла з життя одна з приятельок королеви Камілли.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла та дама Джіллі Купер

Королева Камілла і жінка Джиллі Купер / © Getty Images

Дама Джиллі Купер, подруга королеви Камілли, раптово померла у віці 88 років. Усіма улюблена письменниця дружила з королевою, і минулого місяця вони провели час разом у Чатсуорті на фестивалі у читальному залі королеви.

Діти Дами Джиллі, Фелікс та Емілі, вже зробили публічну заяву:

Королева Камілла і Дама Джиллі Купер / © Getty Images

Королева Камілла і Дама Джиллі Купер / © Getty Images

«Мама була променем світла у нашому житті. Її любов до всієї родини та друзів не знала кордонів. Її несподівана смерть стала для нас цілковитою несподіванкою. Ми так пишаємося всім, чого вона досягла в житті, і не уявляємо собі життя без її заразливої усмішки та сміху, що оточували нас».

Минулого року письменниця була удостоєна звання Дами за заслуги в галузі літератури та благодійності. За її словами, тоді її засипали вітальними листами та листівками, зокрема листівка прийшла і від королеви Камілли, пише express.

«Серед моїх улюблених послань була чудова листівка від королеви Камілли», — сказала вона. Також я отримала приємний телефонний дзвінок від її колишнього чоловіка, бригадного генерала Ендрю Паркера-Боулза, який допоміг мені з багатьма моїми книжками. І від дорогої Дами Джоанни Ламлі, яка знімалася в серіалі, написаному мною багато років тому».

Королева Камілла і Дама Джиллі Купер / © Getty Images

Королева Камілла і Дама Джиллі Купер / © Getty Images

Королева Камілла була великою шанувальницею книжок Купер, авторка навіть створила одного зі своїх персонажів за образом колишнього чоловіка Камілли, Ендрю Паркера-Боулза. Саме він надихнув на створення образу ловеласа Руперта Кемпбелла-Блека у її популярному романі «Суперники», за яким згодом було знято серіал Disney.

Дата публікації
Кількість переглядів
110
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie