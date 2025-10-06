У королеви Камілли розбите серце: пішла з життя її гарна подруга

Королева Камілла і жінка Джиллі Купер / © Getty Images

Реклама

Дама Джиллі Купер, подруга королеви Камілли, раптово померла у віці 88 років. Усіма улюблена письменниця дружила з королевою, і минулого місяця вони провели час разом у Чатсуорті на фестивалі у читальному залі королеви.

Діти Дами Джиллі, Фелікс та Емілі, вже зробили публічну заяву:

Королева Камілла і Дама Джиллі Купер / © Getty Images

«Мама була променем світла у нашому житті. Її любов до всієї родини та друзів не знала кордонів. Її несподівана смерть стала для нас цілковитою несподіванкою. Ми так пишаємося всім, чого вона досягла в житті, і не уявляємо собі життя без її заразливої усмішки та сміху, що оточували нас».

Реклама

Минулого року письменниця була удостоєна звання Дами за заслуги в галузі літератури та благодійності. За її словами, тоді її засипали вітальними листами та листівками, зокрема листівка прийшла і від королеви Камілли, пише express.

«Серед моїх улюблених послань була чудова листівка від королеви Камілли», — сказала вона. Також я отримала приємний телефонний дзвінок від її колишнього чоловіка, бригадного генерала Ендрю Паркера-Боулза, який допоміг мені з багатьма моїми книжками. І від дорогої Дами Джоанни Ламлі, яка знімалася в серіалі, написаному мною багато років тому».

Королева Камілла і Дама Джиллі Купер / © Getty Images

Королева Камілла була великою шанувальницею книжок Купер, авторка навіть створила одного зі своїх персонажів за образом колишнього чоловіка Камілли, Ендрю Паркера-Боулза. Саме він надихнув на створення образу ловеласа Руперта Кемпбелла-Блека у її популярному романі «Суперники», за яким згодом було знято серіал Disney.