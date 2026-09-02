ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
1 хв

У королеви Метте-Маріт виникли ускладнення після пересадки легень: її чоловіка короля Гокона заскочили біля лікарні

Короля Гокона VIII та його дружину Метте-Маріт помітили біля Національної лікарні, де королеві-консорту раніше робили пересадку легень.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Королева Метте-Маріт і король Гокон VIII

Королева Метте-Маріт і король Гокон VIII / © Associated Press

Пара прибула до медичного центру близько 17:00, і їх сфотографували, коли вони входили з машини. Трохи більш ніж за годину о 18:22 монарх залишив лікарню без дружини, повідомляє vanitatis.

Король Хокон VIII біля лікарні / © Getty Images

Король Хокон VIII біля лікарні / © Getty Images

Незабаром після цього принцеса Марта Луїза також була сфотографована біля медичного центру, а різні ЗМІ підтвердили від'їзд короля та сказали, що Метте-Маріт залишилася в клініці. Мабуть, вона приїжджала відвідати свого чоловіка Дурека Верретта, якому раніше в цьому госпіталі робили пересадку нирок.

Королева Метте-Маріт до операції з пересадки легень / © Getty Images

Королева Метте-Маріт до операції з пересадки легень / © Getty Images

Нагадаємо, раніше королева Метте-Маріт не змогла супроводжувати свого чоловіка короля Гокона VIII на церемонії присяги через ускладнення, що виникли після пересадки легень, яку вона перенесла в червні цього року.

І хоча вона була присутня в понеділок при перенесенні труни короля Гаральда V, що помер, до Королівської каплиці в палаці, лікарі порадили їй відпочити, через що вона пропустила цей історичний день для норвезької монархії. Гокона підтримувала його дочка – кронпринцеса Інгрід Олександра, а також син Сверре Магнус та королева Соня – вдова Гаральда V.

Марта Луїза, король Гокон, королева Метте-Маріт, королева Соня

Марта Луїза, король Гокон, королева Метте-Маріт, королева Соня

Жодних інших подробиць про стан здоров'я королеви-консорту не повідомляється, але відомо, що вона відвідає похорон свого свекра короля Гаральда V, який відбудеться 9 вересня.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie