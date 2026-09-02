- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 134
- Час на прочитання
- 1 хв
У королеви Метте-Маріт виникли ускладнення після пересадки легень: її чоловіка короля Гокона заскочили біля лікарні
Короля Гокона VIII та його дружину Метте-Маріт помітили біля Національної лікарні, де королеві-консорту раніше робили пересадку легень.
Пара прибула до медичного центру близько 17:00, і їх сфотографували, коли вони входили з машини. Трохи більш ніж за годину о 18:22 монарх залишив лікарню без дружини, повідомляє vanitatis.
Незабаром після цього принцеса Марта Луїза також була сфотографована біля медичного центру, а різні ЗМІ підтвердили від'їзд короля та сказали, що Метте-Маріт залишилася в клініці. Мабуть, вона приїжджала відвідати свого чоловіка Дурека Верретта, якому раніше в цьому госпіталі робили пересадку нирок.
Нагадаємо, раніше королева Метте-Маріт не змогла супроводжувати свого чоловіка короля Гокона VIII на церемонії присяги через ускладнення, що виникли після пересадки легень, яку вона перенесла в червні цього року.
І хоча вона була присутня в понеділок при перенесенні труни короля Гаральда V, що помер, до Королівської каплиці в палаці, лікарі порадили їй відпочити, через що вона пропустила цей історичний день для норвезької монархії. Гокона підтримувала його дочка – кронпринцеса Інгрід Олександра, а також син Сверре Магнус та королева Соня – вдова Гаральда V.
Жодних інших подробиць про стан здоров'я королеви-консорту не повідомляється, але відомо, що вона відвідає похорон свого свекра короля Гаральда V, який відбудеться 9 вересня.