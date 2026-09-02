У королеви Метте-Маріт виникли ускладнення після пересадки легень: її чоловіка короля Гокона заскочили біля лікарні

Королева Метте-Маріт і король Гокон VIII / © Associated Press

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Пара прибула до медичного центру близько 17:00, і їх сфотографували, коли вони входили з машини. Трохи більш ніж за годину о 18:22 монарх залишив лікарню без дружини, повідомляє vanitatis.

Король Хокон VIII біля лікарні / © Getty Images

Незабаром після цього принцеса Марта Луїза також була сфотографована біля медичного центру, а різні ЗМІ підтвердили від'їзд короля та сказали, що Метте-Маріт залишилася в клініці. Мабуть, вона приїжджала відвідати свого чоловіка Дурека Верретта, якому раніше в цьому госпіталі робили пересадку нирок.

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Королева Метте-Маріт до операції з пересадки легень / © Getty Images

Нагадаємо, раніше королева Метте-Маріт не змогла супроводжувати свого чоловіка короля Гокона VIII на церемонії присяги через ускладнення, що виникли після пересадки легень, яку вона перенесла в червні цього року.

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І хоча вона була присутня в понеділок при перенесенні труни короля Гаральда V, що помер, до Королівської каплиці в палаці, лікарі порадили їй відпочити, через що вона пропустила цей історичний день для норвезької монархії. Гокона підтримувала його дочка – кронпринцеса Інгрід Олександра, а також син Сверре Магнус та королева Соня – вдова Гаральда V.

Марта Луїза, король Гокон, королева Метте-Маріт, королева Соня

Жодних інших подробиць про стан здоров'я королеви-консорту не повідомляється, але відомо, що вона відвідає похорон свого свекра короля Гаральда V, який відбудеться 9 вересня.

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