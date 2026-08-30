У короля Чарльза є лише одне побажання для його синів — принців Вільяма і Гаррі: що це

Король Чарльз, принц Вільям та принц Гаррі / © Getty Images

Реклама

Монарх сподівається, що зрештою переїзд Гаррі назад на батьківщину зблизить його двох синів після багатьох років напруженості всередині королівської родини.

41-річний герцог Сассекський готується провести тривалий час у Великій Британії з 45-річною Меган Маркл та їхніми дітьми, семирічним принцем Арчі та п'ятирічною принцесою Лілібет. Очікується, що сім'я облаштує приватний будинок у Великій Британії, зберігши при цьому свою резиденцію в Монтесіто, штат Каліфорнія.

Реклама

Меган і Гаррі / © Getty Images

Цей крок означає, що Гаррі буде набагато ближчим до свого батька, короля Чарльза, а також до свого відчуженого брата принца Вільяма Уельського.

Реклама

Джерело, близьке до королівської родини, повідомило express, що король сподівається, що проживання обох синів в одній країні в кінцевому підсумку може прокласти шлях до примирення.

"Згодом він захоче бачити своїх синів разом", - сказало джерело. "Це найкраща можливість, яка нам представилася за останні роки".

Принц Вільям, король Чарльз, принц Гаррі / © Getty Images

Зазначимо, що 77-річний Чарльз останніми місяцями помітив поліпшення у своїх стосунках з принцом Гаррі. Повідомляється, що в липні вони зустрілися наодинці в Гайгроуві, де король також возз'єднався з Арчі та Лілібет вперше за більш ніж чотири роки.

Король Чарльз раніше ясно висловлював своє ставлення до ворожнечі між синами. У своїх мемуарах «Запасний» принц Гаррі писав, як його батько благав братів після похорону принца Філіпа 2021 року: «Будь ласка, хлопчики, не перетворюйте мої останні роки на суцільне страждання».

Реклама

Однак, схоже, надії короля на відновлення стосунків Вільяма та Гаррі поки що далекі від реальності.

Новини партнерів