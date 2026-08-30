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У короля Чарльза є лише одне побажання для його синів — принців Вільяма і Гаррі: що це
Кажуть, що король Чарльз сподівається, що повернення принца Гаррі до Великої Британії нарешті створить можливість для нього та його старшого брата принца Вільяма відновити свої зіпсовані стосунки.
Монарх сподівається, що зрештою переїзд Гаррі назад на батьківщину зблизить його двох синів після багатьох років напруженості всередині королівської родини.
41-річний герцог Сассекський готується провести тривалий час у Великій Британії з 45-річною Меган Маркл та їхніми дітьми, семирічним принцем Арчі та п'ятирічною принцесою Лілібет. Очікується, що сім'я облаштує приватний будинок у Великій Британії, зберігши при цьому свою резиденцію в Монтесіто, штат Каліфорнія.
Цей крок означає, що Гаррі буде набагато ближчим до свого батька, короля Чарльза, а також до свого відчуженого брата принца Вільяма Уельського.
Джерело, близьке до королівської родини, повідомило express, що король сподівається, що проживання обох синів в одній країні в кінцевому підсумку може прокласти шлях до примирення.
"Згодом він захоче бачити своїх синів разом", - сказало джерело. "Це найкраща можливість, яка нам представилася за останні роки".
Зазначимо, що 77-річний Чарльз останніми місяцями помітив поліпшення у своїх стосунках з принцом Гаррі. Повідомляється, що в липні вони зустрілися наодинці в Гайгроуві, де король також возз'єднався з Арчі та Лілібет вперше за більш ніж чотири роки.
Король Чарльз раніше ясно висловлював своє ставлення до ворожнечі між синами. У своїх мемуарах «Запасний» принц Гаррі писав, як його батько благав братів після похорону принца Філіпа 2021 року: «Будь ласка, хлопчики, не перетворюйте мої останні роки на суцільне страждання».
Однак, схоже, надії короля на відновлення стосунків Вільяма та Гаррі поки що далекі від реальності.