- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 110
- Час на прочитання
- 1 хв
У королівській нідерландській родині сталося поповнення: палац поділився фото
4 жовтня, у Всесвітній день захисту тварин, королева Нідерландів Максима та її чоловік король Віллем-Олександр поділилися фотографією свого нового вихованця.
Тепер до їхньої родини приєдналося чорне цуценя лабрадора, про що вони повідомили у публікації в Instagram.
«Всесвітній день тварин! Мамбо з другом Джаггером, новим цуценям лабрадора королеви Максими», — підписав фото Його Величність король, який особисто зробив цей знімок.
Зазначимо, що пес Мамбо завжди бере активну участь у житті королівської родини і навіть знімається у сімейних фотосесіях. Якось під час такого знімання з ним стався кумедний конфуз. Тепер ми побачимо, як сім’я розширилася і спостерігатимемо за дорослішанням нового собаки.
