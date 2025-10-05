У королівській нідерландській родині сталося поповнення: палац поділився фото

Королівська родина Нідерландів / © Getty Images

Реклама

Тепер до їхньої родини приєдналося чорне цуценя лабрадора, про що вони повідомили у публікації в Instagram.

«Всесвітній день тварин! Мамбо з другом Джаггером, новим цуценям лабрадора королеви Максими», — підписав фото Його Величність король, який особисто зробив цей знімок.

Мамбо та Джаггер / © Instagram королівської родини Нідерландів

Зазначимо, що пес Мамбо завжди бере активну участь у житті королівської родини і навіть знімається у сімейних фотосесіях. Якось під час такого знімання з ним стався кумедний конфуз. Тепер ми побачимо, як сім’я розширилася і спостерігатимемо за дорослішанням нового собаки.

Реклама

Мамбо на руках у королеви Максими, сімейна фотосесія / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми зібрали добірку улюблених вихованцем королівських осіб.