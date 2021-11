У королівській родині назріває скандал: все через принців Вільяма та Гаррі

Принци Гаррі та Вільям / Associated Press

Стосунки між принцами Вільямом і Гаррі зараз і справді не найтепліші.

Сьогодні на каналі BBC2 має вийти фільм британського журналіста та телеведучого Амол Раджана, який називається The Princes And The Press ("Принци та преса"). У королівській родині стурбовані, оскільки передбачається, що фільм розповість про жорстокі інформаційні війни між братами принцом Вільямом і принцом Гаррі.

Королівська сім'я фільму не бачила, але повідомляється, що вони погрожують відмовитися від співпраці з ВВС над спільними проєктами в майбутньому, якщо їм не дадуть можливості побачити і відреагувати на фільм до того, як він потрапить на загальний огляд.

У палаці припускають, що у фільмі покажуть, як принци через своїх секретарів "зливали" різну неприємну інформацію одне про одного в пресу. Очевидно, що це може завдати серйозної шкоди репутації монархії.

Принци Вільям і Гаррі / Associated Press

Представник королівського двору вже заявив, що фільм заснований на плітках, а ситуація засмучує Її Величність. Низка зустрічей, які вже відбулися з цього питання, не привели до бажаного результату.

До речі, варто зазначити, що автор фільму самопроголошений республіканець Амол Раджан вважає існування монархії абсурдним.

