У "королівському синьому": гарна Камілла на прийомі лауреатів Букерівської премії

Вдень вона була присутня на церемонії в Букінгемському палаці, де вони з королем Чарльзом III проводжали президента Південної Кореї Юн Сок Йоля і першу леді Кім Кеон Хі після триденного візиту до Великої Британії.

Королева Камілла та король Чарльз із президентським подружжям Південної Кореї / Фото: Associated Press

Також королева Камілла відвідала прийом із нагоди вручення Букерівської премії у Кларенс-гаусі. Там 76-річна Камілла також з'явилася в пальті свого улюбленого королівського синього кольору від Фіони Клер, яке вона одягала вже багато разів.

Перед оголошенням переможця 2023 року Її Величність зустрілася з гостями, минулими переможцями та авторами, які увійшли до цьогорічного шортлиста Букерівської премії.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева доповнила свій образ уже знайомими нам сережками-пелюстками із золота, екстравагантними браслетами та намистами від Van Cleef & Arpels, а також зробила сяйливий макіяж із помадою персикового кольору, а її фірмові світлі локони були укладені в бобкаре.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому королева Камілла, як і королева Єлизавета II, не змінює укладання вже більше сорока років.

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