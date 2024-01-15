У королівському синьому: королева Мері із сім'єю відвідала данський парламент

Король Фредерік X і королева Мері вперше з'явилися на публіці після свого сходження на данський престол.

Королівське подружжя відвідало данський парламент, де до них приєднався їхній старший син спадковий принц Крістіан, а також королева Маргрете II, яка зреклася престолу, молодший брат Фредеріка — принц Йоагім і сестра Маргрете, 79-річна принцеса Бенедикте.

Королівська родина Данії / Фото: Getty Images

Королева Мері мала елегантний вигляд в королівському синьому ансамблі з жакетом з баскою, який вона доповнила великим крислатим капелюхом з пір'ям, туфлями на підборах і рукавичками до тону. У вухах у неї були квіткові сережки, а на грудях пришпилена брошка.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Фредерік та його син Крістіан були одягнені у темно-сині костюми, світлі сорочки та краватки з принтом. Молодші діти короля та королеви, принцеса Ізабелла та близнюки принц Вінсент та принцеса Жозефіна не були присутні у парламенті, але з'явилися на балконі палацу Крістіансборг після проголошення його батька королем учора вдень.

Королівська родина Данії / Фото: Getty Images

Пізніше цього тижня король Фредерік X та королева Мері очолять королівську родину данії на святковій службі в Орхуському соборі в неділю.

Король Фредерік X та королева Мері з дітьми / Фото: Associated Press

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