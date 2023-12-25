У королівському синьому та сережках Діани: принцеса Кейт викликала фурор під час прогулянки на Різдво

Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї приєдналися до своїх батьків Кейт та Вільяма Уельських на щорічній різдвяній службі в Сандрінгемі.

Члени британської королівської родини зазвичай проводять Різдво у Норфолку. І щороку вранці вирушають усією сім'єю на святкову службу до церкви Святої Марії Магдалини.

Кейт та Вільям уже другий рік поспіль беруть на службу всіх своїх дітей. Святкова прогулянка – це лише одна з різдвяних традицій королівської родини.

Принц і принцеса Уельські на службі у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

Принцеса Кейт була сьогодні в королівському синьому пальті з двома ґудзиками на талії, темно-синьому джемпері з високою горловиною, капелюсі-пігулці з пір'ям, взяла з собою синій клатч і рукавички і взула сині високі замшеві чоботи на підборах. У вухах у принцеси були сережки із сапфірами принцеси Діани. Також Кейт зробила виразний макіяж і заколола частину волосся позаду шпилькою.

Принцеса Уельська та її дочка принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Її дочка Шарлотта одягла болотяно-зелене пальто, чорні колготи та балетки, а от зачіску зробила свою улюблену, розпустивши волосся і заплела спереду кілька тонких кіс. Принц Джордж ішов поруч із сестрою і був у темно-синьому класичному костюмі, сорочці та з синьою краваткою, а його батько Вільям у такому самому костюмі й у пальті, а краватка була підібрана зелена.

Молодший син пари – принц Луї – цього разу був не в шортах. Хлопчик одягнув темно-зелені картаті штани і синє пальто. Нагадаємо, минулого Різдва принц Луї носив бордові шорти різдвяним ранком — і багато хто очікував, що цього року він буде знову в шортах, оскільки це традиція. Але, напевно, погода внесла свої корективи цього дня, що вплинуло на вибір гардероба маленького принца.

Нагадаємо, король Чарльз та його дружина королева Камілла очолювали цю королівську прогулянку. Вони обоє обрали для появи на публіці вбрання, яке вже носили неодноразово.

Король Чарльз III та королева Камілла в Сандрінгемі / Фото: Associated Press

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