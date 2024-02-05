У короля Чарльза III діагностували рак: Букінгемський палац шокував заявою

Офіційна резиденція монарха повідомляє, що під час нещодавньої госпітальної процедури короля щодо доброякісного збільшення простати було виявлено іншу проблему.

"Під час нещодавньої госпітальної процедури короля з приводу доброякісного збільшення простати було відзначено окреме питання, яке викликає занепокоєння. Наступні діагностичні тести виявили форму раку.

Його Величність сьогодні розпочав графік регулярного лікування, протягом якого лікарі порадили йому відкласти виконання громадських обов'язків. Протягом цього періоду Його Величність продовжить займатися державними справами та офіційною документацією у звичайному режимі.

Король вдячний своїй медичній команді за швидке втручання, яке стало можливим завдяки нещодавній процедурі у лікарні. Він, як і раніше, повністю позитивно оцінює своє лікування і сподівається якнайшвидше повернутися до повноцінної громадської діяльності", — йдеться у заяві палацу.

"Його Величність вирішив поділитися своїм діагнозом, щоб запобігти спекуляціям і в надії, що це допоможе суспільному розумінню всіх тих, хто в усьому світі страждає від раку".

A statement from Buckingham Palace: https://t.co/zmYuaWBKw6



Samir Hussein pic.twitter.com/xypBLHHQJb — The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2024

Повідомляється також, що король Чарльз сам розповів своїм синам, принцам Вільяму та принцу Гаррі про діагноз. Він також особисто поінформував своїх братів принца Ендрю та принца Едварда та сестру принцесу Анну, перш ніж ця новина була оприлюднена публічно.

Нагадаємо, вчора короля бачили разом із дружиною королевою Каміллою в Сандрінгемі, вони відвідували службу в церкві Святої Марії Магдалини.

В королівській родині наразі все не дуже добре. Нещодавно прооперували принцесу Уельську Кетрін (відомо, що операція була проведена на черевній порожнині, однако подробиці не повідомлялися). Також стало відомо, що герцогиня Йоркська Сара вдруге за кілька місяців отримала звістку про те, що у неї знайшли рак.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

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