У короля Фредеріка X і королеви Мері не буде коронації, як у Чарльза III: у чому причина

Данський королівський палац підтвердив, що 55-річний спадковий принц Фредерік і його дружина, 51-річна кронпринцеса Мері, будуть відомі як Його Величність король Фредерік X і Її Величність королева Мері.

На відміну від британської монархії, офіційної церемонії коронації у Фредеріка та Мері не буде. Натомість про вступ Фредеріка на престол буде оголошено того ж дня у палаці Крістіансборг у Копенгагені.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Марлен Кеніг, королівський історик, розповідає HELLO! докладніше про історію данських коронацій та зміни, що відбулися за останні 175 років з ухваленням данської конституції.

"Монархія Великої Британії є унікальною, коли справа доходить до коронації суверена. За свою історію парламент ухвалив кілька законів, які вимагають від суверена проведення церемонії коронації після вступу на престол", — пояснює Марлен. "Перша данська коронація відбулася 1170 року, а остання — 1840-го для короля Крістіана VIII і його другої дружини, Кароліни Амалії Шлезвіг-Гольштейн-Зондербург-Августенберг, яка вступила на престол 1839 року і померла 1848 року. Трон перейшов до його тричі одруженого сина Фредеріка VII, у якого не залишилося живих дітей.

Данія була виборчою монархією до 1660 року. Ці виборчі монархи мали повні церемонії коронації, але перехід до спадкової монархії 1660 року приніс нову церемонію. Король та королева були помазані, але не короновані. До 1849 року, коли до влади прийшов Фредерік VII, Данія стала конституційною монархією і церемонія помазання була скасована.

Від 1849 року новий суверен проголошувався королем або королевою прем'єр-міністром. Маргрете була проголошена королевою на балконі палацу Крістіансборг 15 січня 1972 року, наступного дня після смерті її батька, Фредеріка IX.

У день свого сходження на престол королева Маргрете II була в жалобному одязі, оскільки помер її батько. Але її син не носитиме жалобного одягу, оскільки його мати жива.

Королева Маргрете II та принц Генрік, 1972 рік / Фото: Getty Images

Також пані Марлен каже, що зречення не є звичайним явищем в історії данської монархії, причому останнє в її історії сталося, коли Ерік III Лам пішов у відставку 1146 року.

У численних інтерв'ю та заявах королева Маргрете була непохитна в тому, що вона не зречеться престолу. У своїй промові Маргрете згадала операцію на спині, і що саме це змусило її задуматися про зречення. Можливо, є й інші захворювання, про які ще не відомо.

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