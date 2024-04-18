У короля та королеви Нідерландів теплий зв'язок з Іспанією: чоловік Максими поділився особистою історією

Король Віллем-Олександр розповів її під час бенкету з іспанськими монархами у Королівському палаці в Амстердамі.

56-річний король Нідерландів, вимовляючи промову, згадав про те, як познайомився зі своєю майбутньою дружиною Максимою, це саме сталося в Іспанії.

Король Філіп VI та король Віллем-Олександр / Фото: Associated Press

"Іспанія посідає особливе місце у наших серцях. Насамперед тому, що саме у вашій країні почалася наша спільна історія. Ми були на Feria de Abril у Севільї 25 років тому. Між нами пролетіли іскри. Решта — історія", — сказав король Віллем-Олександр, викликавши усмішку у королеви Максими, а також сміх у короля Філіпа VI та королеви Летиції.

На той момент принц Оранський Віллем-Олександр зустрів аргентинку Максиму Соррегьєту на весняному ярмарку у квітні 1999 року. Тоді на вечірці він представився просто Олександром. Максима, яка тоді працювала у банківському секторі Нью-Йорка, не повірила йому, коли пізніше він розповів їй, що він насправді є принцом.

Королева Максима, король Філіп VI, король Віллем-Олександр, королева Летиція / Фото: Associated Press

Їхню історію кохання ми розповідали, невдовзі 2001 року пара оголосила про заручини, а у лютому 2002 року зіграла весілля. У шлюбі у них народилося троє дочок – принцеса Катаріна-Амалія, принцеса Алексія та принцеса Аріана.

Весілля королеви Максими та короля Віллема-Олександра / Фото: Associated Press

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