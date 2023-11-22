У коронаційній сукні та улюбленій тіарі: герцогиня Единбурзька на банкеті у Букінгемському палаці

Герцогиня Единбурзька Софі сяяла на державному бенкеті в Букінгемському палаці. Король та королева організували його на честь візиту президента Південної Кореї Юн Сок Йоля та його дружини Кім Кеон Хі.

58-річна Софі була одягнена у свою коронаційну сукню Suzannah London (у ній Софі сяяла на коронації короля Чарльза III у травні 2023 року), в руках вона тримала сріблястий клатч Anya Hindmarch і взута була в туфлі Emmy London.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

На голові у герцогині Единбурзької сяяла аквамаринова тіара — це улюблена прикраса з її особистої ювелірної колекції. Як пише The Court Jeweller, прикраса з великим центральним каменем та хвилеподібними рядами діамантів була виготовлена спеціально для Софі. Вперше дружина принца Едварда з'явилася в тіарі на святкуванні інтронізації принца Монако Альберта II 2005 року.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Ця тіара трансформується і її можна носити як намисто.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

У особливих тіарах на державному банкеті з'явилися королева Камілла (вона була в прикрасі Єлизавети II) і принцеса Уельська Кетрін — в тіарі королеви-матері Єлизавети, яку ніхто не носив уже сто років.

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