У "Короні" покажуть інтимну розмову Чарльза та Камілли, яка викликала гучний скандал

У новому п'ятому сезоні серіалу "Корона" покажуть пікантну розмову між тоді ще принцом Чарльзом і Каміллою Паркер-Боулз, який далекого 1993 року потрапив до газетних заголовків.

Netflix не побоявся розповісти одну з найскандальніших історій із особистого життя короля Чарльза та королеви Камілли, яка сталася з ними на початку 90-х.

Принц Чарльз та Камілла Паркер Боулз / Фото: Getty Images

У січні 1993 року таблоїди опублікували стенограму інтимної шестихвилинної телефонної розмови Чарльза (який був ще одружений з принцесою Діаною) та Камілли. Стенограма була спочатку опублікована британською газетою The People із заголовком "Чарльз та Камілла — запис".

У реальному житті залишається незрозумілим, як саме запис потрапив до газети. The Sunday Mirror повідомляє, що розмова відбулася 1989 року. На той момент Чарльз і Камілла були одружені з іншими людьми. Принц Чарльз з принцесою Діаною, а Камілла з Ендрю Паркер Боулзом, пише People.

У п'ятому сезоні "Корони" покажуть, як цей телефонний дзвінок було перехоплено прослуховувачем телефонних розмов у режимі реального часу та продано з метою отримання прибутку.

На цьому фото знята перша смуга щотижневого журналу New Idea від 13 січня 1993 року, в якому була опублікована стенограма, ймовірно, записана на плівку розмови між принцом Чарльзом і його подругою Каміллою Паркер Боулз. Говорять, саме цей скандал став фінальною крапкою шлюбу Чарльза та Діани.

Чарльз та Камілла / Фото: Getty Images

У цій бесіді Чарльз сказав Каміллі, що хоче "жити всередині" її штанів, а потім пожартував, що він може перетворитися на тампон Tampax. Камілла хихікнула і пізніше додала, що вона "відчайдушно, відчайдушно" тужила за ним, перш ніж тема перейшла до менш безладної балаканини.

Скандал, що миттєво облетів Велику Британію і весь світ, був охрещений "Каміллагагейт" і "Тампонгейт", посилаючись на сумно відому лінію телефонної розмови. The Sunday Mirror повідомила, що принцеса Діана визнала розмову "болючою".

Принц Чарльз та принцеса Діана розійшлися наприкінці 1992 року, а офіційно розлучення було оформлено лише у серпні 1996 року, за рік до трагічної смерті принцеси Уельської.

Принцеса Діана та Камілла Паркер Боулз / Фото: Getty Images

Читайте також: