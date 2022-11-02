У короні та сукні з оксамитовими вставками: королева Максима з чоловіком на державному банкеті

Поки голлівудські зірки святкували Геловін, президентка Греції Катерина Сакелларопулу та її чоловік Павлос Котсоніс провели державний банкет у президентському маєтку в Афінах на честь короля Віллема-Олександра та королеви Максими. Нідерландське королівське подружжя перебуває в Греції з триденним державним візитом.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Для цього заходу королева одягла довгу бордову сукню зі шлейфом від бренду Costarellos. Вбрання мало рукави трохи нижче ліктя, комір-стійку і складалося з двох видів тканини — оксамиту та мережива.

Образ Її Величність доповнила червоним оксамитовим клатчем, макіяжем та елегантною зачіскою.

Королева Максима / Фото: Getty Images

А ось що стосується прикрас у цьому вечірньому образі, то королева віддала перевагу парюру, що включає корону з рубінами, брошку, браслет і сережки-пусети.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Також у межах цього візиту до Греції королівське подружжя відвідало спеціальну виставку World Press Photo під назвою "Стійкість" у культурному центрі фонду Ставроса Ніаргоса в Афінах. Там королева з'явилася у сукні в пудрово-рожевому відтінку від бренду Claes Iversen із кутюрної колекції 2018 року. А ось увечері вони відвідали концерт, де Максима вигуляла сукню на одне плече гарного винного кольору від Claes Iversen.

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