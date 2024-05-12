У коротких шортах та футболці: Зара Тіндалл на кінних змаганнях

Мати трьох дітей та дружина Майка Тіндалла брала участь у змаганнях з бадмінтону у Badminton Estate, у Глостерширі. Її підтримував і чоловік Майк.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Фотографи зазнімкували Зару верхи на коні, а також, коли вона брала участь у першій перевірці коней у перший день змагань з бадмінтону.

Публіка побачила Зару у білій футболці та білих джинсах, а також у синьому жакеті. На ній були сонцезахисні окуляри, а взута Тіндал була в зручні кеди.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

У другий день змагань Зара була знята в коротких джинсових шортах вже після того, як проїхала верхи. Вона йшла босоніж травою і несла своє взуття в руках.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Її чоловік Майк підтримував кохану дружину на змаганнях. Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як почалася їхня історія кохання.

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