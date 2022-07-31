У коротких шортах та морському джемпері: герцогиня Кейт приїхала на змагання

Герцогиня Кембриджська дуже любить спорт та демонструє сьогодні свою фізичну підготовку під час змагань у Плімуті.

Герцогиня Кейт приєдналася сьогодні до фонду 1851 Trust та команди Great Britain SailGP під час відвідування Гран-прі Великої Британії з вітрильного спорту у Плімуті.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

40-річна дружина принца Вільяма одягла гідрокостюм та шолом, і приєдналася до запливу разом із командою. Команда Кейт здобула легку перемогу перед тисячами людей, що вишикувалися вздовж узбережжя Плімута.

Герцогиня Кембриджська відвідала місце проведення заходу як патрон 1851 Trust, офіційної благодійної організації британської команди SailGP.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

Приїхала Кейт на зустріч у кашеміровому джемпері з білими морськими смужками від Erdem та пошитих на замовлення шортах від Holland Cooper. Свій літній аутфіт Кетрін доповнила білими кросівками Superga вартістю 59 фунтів стерлінгів та простими золотими сережками.

Кейт буквально сяяла. У неї було розпущене та накручене локонами довге волосся, на обличчі був легкий макіяж, а у вухах маленькі золоті сережки-кільця.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кетрін дуже спортивна. Про те, як герцогиня Кембриджська займається спортом, ми розповідали і показували ось у цій добірці.

Читайте також: