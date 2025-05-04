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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
580
Час на прочитання
1 хв

У короткій спідниці і на високих шпильках: красива 72-річна Бріжит Макрон на державній вечері

Перша леді Франції у чорному вбранні і туфлях Louis Vuitton зустрічала у Парижі канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Еммануель і Бріжит Макрони

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон приймали у себе в гостях, в Єлисейському палаці, канцлера Німеччини Олафа Шольца і його дружину Брітту Ернст. Для них президентське подружжя організувало державну вечерю.

/ © Associated Press

© Associated Press

Перша леді з'явилася там у чорному костюмі, що складався з жакета з прихованими ґудзиками і короткої спідниці, яка чудово підкреслила ї стрункі ноги. Вбрання вона скомбінувала з улюбленими темно-коричневими гостроносими туфлями на шпильках із логотипом бренду Louis Vuitton.

/ © Associated Press

© Associated Press

Свій образ Бріжит доповнила об'ємною перукою, макіяжем смокі-айс, золотим намистом із різним камінням та перлами, широким чорним браслетом, золотим годинником із чорним ремінцем і золотою каблучкою з чорним каменем.

/ © Associated Press

© Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон у бордовому жакеті відвідала виставку її старшої доньки — художниці Лоуренс Граффенштаден.

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Дата публікації
Кількість переглядів
580
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