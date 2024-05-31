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У короткій сукні-футлярі і на шпильках: Бріжит Макрон продемонструвала ніжний образ під час офіційної поїздки

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У короткій сукні-футлярі і на шпильках: Бріжит Макрон продемонструвала ніжний образ під час офіційної поїздки

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Перша леді Франції цього разу обрала лук у ніжному відтінку.

Під час офіційного триденного візиту президентського подружжя до Німеччини, де їх зустріли президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і його дружина Ельке Бюденбендер, перша леді Бріжит Макрон продемонструвала ніжний аутфіт.

На ній було світле вбрання, яке складалося із короткої сукні-футляра і пальта з коміром-стійкою і ґудзиками в тон.

Бріжит Макрон / © Associated Press
Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Образ Макрон доповнила кремовими замшевими туфлями на шпильках. У неї було укладання з прикореневим об'ємом, улюблений макіяж смокі-айс, золотий ланцюжок на шиї, золоті браслети і каблучки з дорогоцінним камінням на руках.

Нагадаємо, Бріжит Макрон прогулялася парком у Німеччині у чорній короткій сукні і жакеті складного крою із золотими ґудзиками на одному плечі.

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