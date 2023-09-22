У короткій сукні і на шпильках: 70-річна Бріжит Макрон продемонструвала стрункі ноги

Перша леді Франції обожнює носити мінівбрання, які акцентують увагу на її стрункиї колінах.

Фотографи зазнімкували біля Єлисейського палацу, як Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон проводили короля Чарльза III і королеву Каміллу, які вперше з офіційним візитом відвідали Францію.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Перша леді мала прекрасний вигляд. На ній була коротка чорна сукня, яка ідеально підкреслила стрункі ноги Бріжит. Вбрання на плечах було прикрашене ремінцями зі шкірою і металевою фурнітурою.

Королева Камілла, король Чарльз III, Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Associated Press

Аутфіт Макрон доповнила чорними шкіряними туфлями на шпильках. Вона зробила укладання з прикореневим об'ємом, макіяж смокі-айс, а руки прикрасила золотим широким браслетом і каблучкою з великим діамантом.

Бріжит і Еммануель Макрони / Фото: Getty Images

Еммануель був одягнений у класичний синій костюм, білу сорочку, чорну краватку і чорні туфлі.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон із королевою Каміллою відвідала Національну бібліотеку у Парижі. Бріжит була одягнена у червоний подовжений твідовий жакет від Chanel і чорні прямі штани зі стрілками.

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