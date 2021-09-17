У короткій сукні і на шпильках: 70-річна Джилл Байден відвідала початкову школу

У короткій сукні і на шпильках: 70-річна Джилл Байден відвідала початкову школу

Перша леді США у своєму поважному віці демонструє стрункі ноги.

Джилл Байден днями відвідала початкову школу Марвіна Пратта в Мілуокі, штат Вісконсін. Там вона продемонструвала ефектний образ, в якому мала просто чудовий вигляд.

Джилл Байден / Associated Press

Одягнена Джилл була у чорну коротку сукню з квітковим принтом, в якій вона змогла похизуватися своїми стрункими ногами.

Джилл Байден / Associated Press

Поверх неї перша леді одягла чорний жакет і поєднала вбрання з чорними замшевими слінгбеками на шпильках.

Джилл Байден / Associated Press

Місіс Байден зробили красиве укладання з локонами і макіяж з акцентом на очах. У вухах були чорні сережки, а на шиї підвіски на тонких делікатних ланцюжках.

Також перша леді привітала членів місцевої мотоциклетної поліції перед посадкою на літак у міжнародному аеропорту імені генерала Мітчелла в Мілуокі.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Нагадаємо, раніше Джилл продемонструвала елегантний лук у білій сукні довжини міді по фігурі у чорний великий горошок з драпуванням на спідниці. Образ вона доповнила чорними замшевими туфлями на шпильках і чорним клатчем з крокодилячої шкіри.

Джилл Байден / Associated Press

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