У короткій сукні і на шпильках: Бріжит Макрон у стильному образі зустрічала гостей у палаці

У короткій сукні і на шпильках: Бріжит Макрон у стильному образі зустрічала гостей у палаці

Перша леді Франції одягла сукню свого улюбленого фасону.

Вчора, 1 липня, президент Франції Еммануель Макрон і Бріжит Макрон зустрічали у себе в гостях у Єлисейському палаці в Парижі прем’єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе зі своєю партнеркою Джоді Гейдон.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Перша леді Франції мала, як завжди, стильний вигляд. На ній була закрита коротка темно-синя сукня з двома декоративними ґудзиками. Вбрання вона доповнила туфлями на високих шпильках.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Свій аутфіт Бріжит завершила акуратним укладанням і макіяжем з акцентом на очах.

Джоді Гейдон була одягнена у рожеву сукню міді зі злегка плісованою спідницею і таким самим поясом на талії. Сукню вона скомбінувала із бежевими туфлями.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Раніше Бріжит продемонструвала стильний лук у світло-блакитному штанному костюмі і білій сорочці.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Читайте також: