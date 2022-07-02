У короткій сукні і на шпильках: Бріжит Макрон у стильному образі зустрічала гостей у палаці

Перша леді Франції одягла сукню свого улюбленого фасону.
Вчора, 1 липня, президент Франції Еммануель Макрон і Бріжит Макрон зустрічали у себе в гостях у Єлисейському палаці в Парижі прем’єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе зі своєю партнеркою Джоді Гейдон.
Перша леді Франції мала, як завжди, стильний вигляд. На ній була закрита коротка темно-синя сукня з двома декоративними ґудзиками. Вбрання вона доповнила туфлями на високих шпильках.
Свій аутфіт Бріжит завершила акуратним укладанням і макіяжем з акцентом на очах.
Джоді Гейдон була одягнена у рожеву сукню міді зі злегка плісованою спідницею і таким самим поясом на талії. Сукню вона скомбінувала із бежевими туфлями.
Раніше Бріжит продемонструвала стильний лук у світло-блакитному штанному костюмі і білій сорочці.
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