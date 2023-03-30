У короткій сукні і на шпильках: Бріжит Макрон в ефектному образі сходила з королевою Норвегії до музею

Бріжит Макрон разом із королевою Норвегії Сонею відвідала відкриття виставки, присвяченої творчому шляху норвезької художниці шведського походження Анни-Єви Бергман "Voyage Vers l'interieur" у Музеї сучасного мистецтва у Парижі. В експозиції представлено понад 200 робіт мисткині, серед яких картини, фотографії, малюнки, рукописи та архіви.

Бріжит Макрон і королева Соня / Фото: Getty Images

Перша леді з'явилася там в елегантному чорному пальті від Louis Vuitton зі шкіряними смужками і золотими ґудзиками. Під верхнім одягом на Бріжит була чорна сукня вище колін і без рукавів, прикрашена на лінії талії декоративними золотими ґудзиками, під яку вона одягла чорний топ із ажурними рукавами-сіткою.

Бріжит Макрон і королева Соня / Фото: Getty Images

Лук Макрон доповнила чорними туфлями на шпильках. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску з прикореневим об'ємом і улюбленим макіяжем смокі-айс. У руці вона тримала чорний клатч.

Королева Соня була одягнена у чорний жакет з баскою і краваткою-бантом і чорні широкі штани. Замшеві ботильйони завершили її аутфіт.

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