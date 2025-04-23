У короткій сукні і на шпильках: 72-річна Бріжит Макрон прогулялася з чоловіком заморським островом

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Реклама

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у межах п’ятиденного туру Індійським океаном відвідали французький заморський острів Реюньон. Президентське подружжя прогулялося вулицями острова, після чого побувало на церемонії біля військового меморіалу Colonne de la Victoire у Сен-Дені.

Бріжит і Еммануель Макрони / © Getty Images

Перша леді зявилася там у темно-синій короткій сукні з рукавами до ліктів, яка підкреслила її стрункі ноги. Вбрання вона доповнила замшевими синіми туфлями на шпильках і сумкою в тон.

У Бріжит було укладання з прикореневим об'ємом та улюблений макіяж смокі-айс. Лаконічні золоті сережки, делікатний золотий ланцюжок, каблучки з камінням і годинник із коричневим шкіряним ремінцем завершили аутфіт дружини президента.

Реклама

Еммануель був одягнений у чорний костюм, білу сорочку, чорну краватку і чорні туфлі.

Нагадаємо, Бріжит Макрон до архіпелагу Майотта прибула у штанному костюмі кольору вівсянки і білій блузці з бантом.