- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 954
- Час на прочитання
- 1 хв
У короткій сукні і на шпильках: 72-річна Бріжит Макрон прогулялася з чоловіком заморським островом
Перша леді Франції любить носити міні, тому її часто можна побачити у коротких сукнях чи спідницях.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у межах п’ятиденного туру Індійським океаном відвідали французький заморський острів Реюньон. Президентське подружжя прогулялося вулицями острова, після чого побувало на церемонії біля військового меморіалу Colonne de la Victoire у Сен-Дені.
Перша леді зявилася там у темно-синій короткій сукні з рукавами до ліктів, яка підкреслила її стрункі ноги. Вбрання вона доповнила замшевими синіми туфлями на шпильках і сумкою в тон.
У Бріжит було укладання з прикореневим об'ємом та улюблений макіяж смокі-айс. Лаконічні золоті сережки, делікатний золотий ланцюжок, каблучки з камінням і годинник із коричневим шкіряним ремінцем завершили аутфіт дружини президента.
Еммануель був одягнений у чорний костюм, білу сорочку, чорну краватку і чорні туфлі.
Нагадаємо, Бріжит Макрон до архіпелагу Майотта прибула у штанному костюмі кольору вівсянки і білій блузці з бантом.