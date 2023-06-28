У короткій сукні і на високих шпильках: 70-річна Бріжит Макрон продемонструвала ефектний образ

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у себе в гостях, у Єлисейському палаці зустрічали президента Південної Кореї Юн Сук Йоль і його дружина Кім Кеон Хі, які з офіційним візитом відвідали Париж.

Перша леді Франції цього дня продемонструвала ефектний аутфіт. На ній була біла сукня прямого силуету до колін від улюбленого Модного дому Louis Vuitton. Талію прикрашали дві круглі деталі кольору металік із назвою бренду. Вбрання чудово підкреслило її стрункі ноги.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Аутфіт Бріжит доповнила бежевими замшевими туфлями на високих шпильках.

Макрон традиційно зробила об'ємне укладання з локонами і макіяж смокі-айс. На руці у неї був широкий срібний браслет і каблучка з камінням.

Юн Сук Йоль, Кім Кеон Хі, Бріжит Макрон і Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Бріжит Макрон з'явилася на зустрічі у мінісукні піскового кольору з короткими рукавами.

Читайте також: