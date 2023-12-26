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У короткій сукні і рожевому жакеті: 62-річна прем’єр-міністерка Франції продемонструвала стрункі ноги на зустрічі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У короткій сукні і рожевому жакеті: 62-річна прем’єр-міністерка Франції продемонструвала стрункі ноги на зустрічі

Елізабет Борн / Фото: Associated Press

Елізабет Борн коротким вбранням підкреслила стрункі ноги.

Прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн зустрічала у себе в гостях президента Чеської Республіки Петра Павла, який прибув до Парижа з офіційним візитом.

Елізабет Борн / © Associated Press
Елізабет Борн / Фото: Associated Press

Борн обрала для свого ділового образу чорну коротку сукню з V-подібним вирізом, яка підкреслила її стрункі ноги, рожевий жакет без коміра і на заклепках, а також чорні туфлі.

Петр Павел і Елізабет Борн / © Associated Press
Петр Павел і Елізабет Борн / Фото: Associated Press

Свій аутфіт прем'єрка доповнила оптичними окулярами, кулоном на ланцюжку і золотим браслетом.

Елізабет Борн / © Associated Press
Елізабет Борн / Фото: Associated Press

Чеський президент був одягнений у класичний сірий костюм, смугасту сорочку і чорну краватку.

Петр Павел і Елізабет Борн / © Associated Press
Петр Павел і Елізабет Борн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Франції на військовий парад прийшла у білосніжному жакеті і пудрових штанях.

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Дата публікації
Перегляди
129
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